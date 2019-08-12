Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan taraftara bayram hediyesi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'tan taraftara bayram hediyesi

58 dakika önce

Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan taraftara bayram hediyesi, System.String[]
Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Pedro Rebocho'nun 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta forma giymiş ve 8 asiste imza atmıştı. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti
Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini açıkladı Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 16:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan taraftara bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]