Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda görüşmelere başlanılan Diego Godin transferinde Kara Kartal mutlu sona çok yakın.

"FORMAYI GİYECEK"

Hürriyet'e konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, 35 yaşındaki futbolcunun kendilerine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Godin gelmek için ısrarcı. Takımı ise bonservis ücretini asgariye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin, Beşiktaş forması giyecek" dedi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Godin'i çok istediği belirtildi. Yalçın'ın Godin hakkında, "Benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum" diye konuştuğu aktarıldı.