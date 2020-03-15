Beşiktaş'tan taraftarına mesaj - Son Dakika
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Beşiktaş'tan taraftarına mesaj

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek 'Ruhunuz yeter' pankartıyla ısınmaya çıktı.

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Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde tribünde yer almayan taraftarlarına mesaj göndererek 'Ruhunuz yeter' pankartıyla ısınmaya çıktı.


Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, sahaya taraftarına mesaj göndererek çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya gelirken 'Ruhunuz yeter' pankartı taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce bu pankartı birçok seyircisiz maçta açmış, aynı şekilde futbolcular da daha önce sahaya bu pankartla çıkmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
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