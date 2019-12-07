Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı
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Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'tan taraftarlara Kasımpaşa uyarısı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde maça gidecek olan taraftarlar için bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya toplu halde gidecek.


Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarları için resmi sitesinden şu uyarıyı yaptı:


"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için bilet satın alan taraftarlarımızın maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na toplu olarak gitmelerine karar verilmiştir.


Kasımpaşa maçına bilet satın alan taraftarlarımızın yarın (8 Aralık) saat 16.00'da Beyoğlu'nda bulunan Euro Plaza önünde toplanmalarını ve polis nezaretinde stadyuma gitmelerini önemle rica ederiz." - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
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