Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan taraftarlarına "Geleceğe Nefes Ol" çağrısı!
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan taraftarlarına 'Geleceğe Nefes Ol' çağrısı!

Beşiktaş'tan taraftarlarına "Geleceğe Nefes Ol" çağrısı!

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının daha yeşil bir Türkiye için başlattığı, ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesini yürekten destekliyor ve büyük Beşiktaş taraftarını 'Geleceğe Nefes Ol'maya davet ediyoruz.

Beşiktaş'tan taraftarlarına

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının daha yeşil bir Türkiye için başlattığı, ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesini yürekten destekliyor ve büyük Beşiktaş taraftarını 'Geleceğe Nefes Ol'maya davet ediyoruz. Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği için yurt içinde ve yurt dışında kalbi Türkiye ile atan vatandaşlar fidan sahiplenebilecek ya da bağışta bulunabilecek. Bağışta bulunmak isteyenler gelecegenefes.com internet sayfası üzerinden Türkiye'nin istenilen bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenip bağış yapabilecek." ifadeleri kullandı.


"Geleceğe Nefes Ol" projesiyle 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:45 
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