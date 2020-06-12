Beşiktaş'tan tarihi kampanya! Başkan Çebi açıklayacak

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve siyah beyazlı renklere gönül verenlerin desteği ile tarihi bir kampanya başlatıyor.



Başkan Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta bugün saat 11.00'de başlayacak olan basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıklayacak.



Siyah beyazlıların mart ayında başlatmayı planladığı kampanya, koronavirüs salgını nedeniyle hazirana ötelenmişti. Proje kapsamında en fazla 20 TL'lik SMS paketleriyle çekilişler, futbolcuları bağış yapacak kişilerle buluşturma gibi organizasyonların gerçekleştirileceği; EFT, havale ve kredi kartıyla düzenli ödeme seçenekleri olduğu öğrenildi. 3 milyar TL'yi aşkın borcu olan Beşiktaş, bu kampanya ile ilk etapta 100- 150 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.



