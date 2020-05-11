Beşiktaş'tan TBF ve TVF'nin aldığı kararlara destek - Son Dakika
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Beşiktaş'tan TBF ve TVF'nin aldığı kararlara destek

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) bugün açıkladığı liglerin sonlandırılması kararlarına destek verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan TBF ve TVF'nin aldığı kararlara destek, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) bugün açıkladığı liglerin sonlandırılması kararlarına destek verdiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplum sağlığının önde tutulduğu kararların yerinde ve doğru karşılandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, bugün yaptıkları duyurularla Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen; ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin sonlandırıldığını açıkladılar.

Bu doğrultuda, basketbol ve voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun kalan maçları ve play-off karşılaşmaları oynanmayacaktır.

Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, 2019-2020 sezonunu 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada tamamlamıştır.

Beşiktaş TRC İnşaat Takımımız, 2019-2020 sezonunu 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada tamamlamıştır.

Kadın Voleybol Takımımız, 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 11. sırada tamamlamıştır.

Bakanlıklarımız ve Bilim Kurulumuz ile basketbol ve voleybol federasyonu yetkililerinin toplum sağlığını her şeyin önünde tutarak almış oldukları kararları yerinde ve doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Ayrıca; karar sürecine kulüpleri katan Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu'na olumlu tavırları nedeniyle teşekkür ederiz.

Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."


Türkiye Voleybol Federasyonu, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:29 Kaynak: DHA

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