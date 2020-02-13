Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı - Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir; konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi, IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması, MHK'nın TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuyu ile paylaşılması, maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu paylaşılması, VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.

Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Tahkim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
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