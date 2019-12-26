Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre - Son Dakika
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Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'ye bir gün daha ek süre verdi.

Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'ye bir gün daha ek süre verdi. Siyah-beyazlılar, olumlu cevap alamamaları durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.


Siyah-beyazlı kulübün Futbol Federasyonu'na (TFF) konuyla ilgili gönderdiği yazıda, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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