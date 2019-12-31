Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı - Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı

6 saat önce

Beşiktaş, bugün TFF tarafından açıklanan Takım Harcama Limitleri sonrası federasyona çağrıda bulunarak, hesaplanan faiz oranı hakkında, "Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve...

Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı, System.String[]

Beşiktaş, bugün TFF tarafından açıklanan Takım Harcama Limitleri sonrası federasyona çağrıda bulunarak, hesaplanan faiz oranı hakkında, "Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden TFF'ye çağrıda bulundu. Bugün açıklanan Takım Harcama Limitleri'ne uyduklarını belirten Beşiktaş Kulübü tarafından şu açıklama yapıldı:

"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.

Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.

TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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