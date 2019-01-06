Beşiktaş'tan "Tolgay" Açıklaması

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Corinthians, Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Enzo Roco'ya Talip Oldu

Andre Ayew'den Ersun Yanal'a Övgü: Çok İyi Bir Kariyeri Var