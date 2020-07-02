Beşiktaş'tan transferde çifte bomba! Caner Erkin'in yerine - Son Dakika

Beşiktaş'tan transferde çifte bomba! Caner Erkin'in yerine

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Yeni sezon öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, gözünü genç hocanın eski takımına dikti!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Yeni sezon öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, gözünü genç hocanın eski takımına dikti!

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Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal, ilk olarak sol bek bölgesi için lig bitiminde boşa çıkacak Fabrice N'Sakala'yla anlaştı. 29 yaşındaki futbolcuyla seneliği 900 bin Euro'dan 2+1 yıllık anlaşmaya varan yönetim, hücum hattını da Akdeniz temsilcisinden yapacağı transferle güçlendirmek için harekete geçti.


Fabrice N'Sakala'yı resmen duyurmak için geri sayımda bulunan yönetim, Alanyaspor'un bir diğer yıldızına odaklandı... Siyah-Beyazlılar, kulübüyle 2 yıllık kontratı lig bitiminde tamamlanacak olan Papiss Cisse için de harekete geçti. Antalya kulübüyle çıktığı 59 maçta 39 gollük performans sergileyerek 35 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olduğunu gösteren Senegalli yıldız, menaceri aracılığıyla Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunmuştu. Son olarak 1.2 milyon Euro'ya çıkan Kara Kartal'ın ise pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.


Bonuslar da eklenecek..


Alanyaspor'dan ayrılmaya olumlu bakan Cisse için Süper Lig'den başka kulüplerin de takipte olduğu kaydedildi. Yeni dönemde hücum hattında da köklü değişik yapmayı planlayan yönetimin; Kevin- Prince Boateng'le yolların ayrılacak olması, Umut Nayir'ın istikrarsız görüntüsü ve ek olarak Güven Yalçın'a da Fransız kulüplerinin gündeminde olması sebebiyle Cisse'yi bitirmekte ısrarcı olduğu belirtildi. Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 sayıyla ikinci sırada bulunan tecrübeli oyuncu için, garanti maaş artı bonus önerisi de sunulabileceği ifade edildi.


Papiss Cisse, Alanyaspor formasıyla bu sezon 32 mücadelede rakip fileleri 23 kez sarsmayı başardı. Fabrice N'Sakala ise, Aytemiz Alanyaspor'da 4 yılda 123 karşılaşmada forma giydi.


Aytemiz Alanyaspor, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:51 

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan transferde çifte bomba! Caner Erkin'in yerine - Son Dakika Spor
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