Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması

Beşiktaş, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. -İHA-

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