Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ruiz'e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şöyle;

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya 'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."