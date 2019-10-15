Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

1 saat önce

Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama, System.String[]

Beşiktaş, dünkü antrenman sonrası sakatlanan Victor Ruiz'in sağ bacak arka adele soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilerek, tedaviye başlandığını açıkladı.


Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:


"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL

Acıbadem, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı
Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok! Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil! Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:53:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Victor Ruiz'in sağlık durumu hakkında açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]