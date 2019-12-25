Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer...

Beşiktaş, yazılı ve görsel medyada yer alan Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.



Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu ile Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



