Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer...

6 saat önce

Beşiktaş, yazılı ve görsel medyada yer alan Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer..., System.String[]

Beşiktaş, yazılı ve görsel medyada yer alan Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.


Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu ile Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.


Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.


Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.


Oğuzhan Özyakup, muhayer oktay, Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Derbi sonrası Ersun Yanal'dan flaş karar
Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi

Son Dakika Haberleri
20:02 Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:58 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:50 Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi - Son Dakika Spor
19:50 Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu - Son Dakika Spor
19:50 Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan yalanlama! Transfer... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]