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Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev
7 saat önce
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
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