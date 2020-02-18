Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev

7 saat önce

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

Beşiktaş'tan Yasin Sülün'e yeni görev, System.String[]

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Yasin Sülün, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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