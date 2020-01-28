Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi

6 saat önce

Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.

Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi, System.String[]

Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.


Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. (Takvim)

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:56 
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