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Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi
6 saat önce
Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.
Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:56
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