Beşiktaş'tan yeni sezon için Nazım Sangare hamlesi

Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.



Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. (Takvim)