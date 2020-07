Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı'dan Bandırma'ya yardım eli - Son Dakika

Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı'dan Bandırma'ya yardım eli

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı, Bandırmalılarla bir araya geldi.

Bandırma Kartalgücü Spor Kulübü Derneği ile Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı, Bandırma'da bir kafede kahvaltıda bir araya geldi. Kurban Bayramı öncesi Bandırma çevresindeki köylerde ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek desteğinde bulundular. İlk olarak kahvaltıda bir araya gelerek gidilecek yerlerin programı yapıldı, daha sonra teker teker ihtiyaç sahiplerine gidildi. Çoğunluk olarak Türkiye'nin doğu bölgesinde böyle yardım kampanyası yapılırken İlk defa batı bölgesinde de Bandırma'da gerçekleşti. Programda Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşının kurucusu Ayhan Güner, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, İl genel meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit ve taraftar aile hazır bulundu.

Çarşı taraftar grubunun ülke içinde bir taraftar grubundan daha fazlası olduğunu belirten Bandırma Kartalgücü Spor Kulübü Derneği adına Kübra Aksoy "Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık eşya getirdik. İhtiyaç sahibi çocuklara elimizden geldiği kadar hızla ulaşmaya çalışacağız. Kıyafetleri bedenleri yaşlara göre ayrımını yaptık. Yaklaşık olarak 200 çocuğumuzun dışında ekstra kıyafet getirdik. İstanbul'dan 20 kişilik bir gurup geldi, Bandırmalı arkadaşlarımızla birlikte yardımcı olacaklardır. Aslında uzun süredir Beşiktaş taraftarı olarak bu yardımları yapıyoruz. Anadolu da bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu her zaman göstermekteyiz. Kurban Bayram Öncesi yaklaşık 200 ihtiyaç sahibine giyecek desteği vereceğiz. Bizler her zaman Beşiktaş ve Çarşı ailesi olarak pusulamızı vicdan olarak belirledik ve çocuklarımızın yüzünü her daim güldüreceğimize ant içtik" dedi.