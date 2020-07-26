Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı"dan Bandırmalı çocuklara bayram hediyesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Beşiktaş Çarşı Grubu taraftarları, kırsal mahallelerde aileleri ihtiyaç sahibi öğrencilere Kurban Bayramı öncesi hediyeler verdi.

Gönüllülerden Kübra Aksoy, grubun kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, çocuklara ve gençlere bayramlıklar getirdiklerini söyledi.

Aksoy, ihtiyacı olan bütün çocuklara ulaşmaya, onların da yüzlerini bayramda güldürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çarşı Grubu gönüllülerinden Ayhan Güler de uzak köylerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, çocukların giysi ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok ise Bandırma Kartal Gücü Kulübü Grubu gönüllüleriyle kırsal mahallelerdeki 200 ihtiyaç sahibi çocuğa bayram öncesi sürpriz yapacaklarını anlatarak, "Beşiktaşlılık ruhu bu zaten. Çarşı Grubunun sosyal projelere ne kadar çok önem verdiğini gördük, kendilerini yürekten kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından gönüllüler, hazırlanan yardım paketlerini çocuklara teslim etti.