Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taraftarı Derbiye Hazırlanıyor!

Beşiktaş Taraftarı Derbiye Hazırlanıyor!

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı.

Beşiktaş Taraftarı Derbiye Hazırlanıyor!, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı. Beşiktaşlılar, Köyiçi'nde tezahüratlarla maça hazırlanıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplanmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarların buluşma noktası olan Köyiçi'ndeki kafeler ve restoranlar doldu taştı. Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kartal heykelinin etrafında toplanan siyah-beyazlılar, maçtan saatler önce toplanarak pankartlar açıp meşaleler yaktı ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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