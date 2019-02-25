Beşiktaş Taraftarı Derbiye Hazırlanıyor!
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe
karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar toplanmaya başladı. Beşiktaşlılar, Köyiçi'nde tezahüratlarla maça hazırlanıyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplanmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarların buluşma noktası olan Köyiçi'ndeki kafeler ve restoranlar doldu taştı. Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kartal
heykelinin etrafında toplanan siyah-beyazlılar, maçtan saatler önce toplanarak pankartlar açıp meşaleler yaktı ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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