Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı
Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı - Son Dakika Spor

Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar stada giriş yaptı.

Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giriş yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar stada giriş yaptı.


Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar da müsabakanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi. Tepeüstü'nde toplanan 500 Beşiktaş taraftarı, güvenlik güçleri eşliğinde yürüyerek stadyuma giriş yaptı ve misafir takım tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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