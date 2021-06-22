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Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı - Son Dakika

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

22.06.2021 13:20
Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı, System.String[]

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı.

Geçen sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın ile halen sözleşme imzalanmaması ve iplerin kopma noktasına geldiği haberleri, siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi. Beşiktaşlı taraftarlar saat 12.00 sıralarında, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki teknik adamın Etiler'deki evinin önünde toplandı. Deneyimli çalıştırıcı lehine tezahürat yapan taraftarlar, Sergen Yalçın ile görüşmek istediklerini belirtti.Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı - Son Dakika Spor


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