Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: 'Eyyam yapsana' - Son Dakika Spor

Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana"

6 saat önce

Beşiktaş taraftarları, Gençlerbirliği'nin 36. dakikada 9 kişi kalmasının ardından maçın hakemi Fırat Aydınus için tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat:

Beşiktaş taraftarları, Gençlerbirliği'nin 36. dakikada 9 kişi kalmasının ardından maçın hakemi Fırat Aydınus için tezahüratlarda bulundu.


Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk devresinde iki kırmızı kart çıktı. Mücadelenin 10. dakikada Nadir Çiftçi'nin itirazları sonucunda kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan da 36. dakikada oyundan atıldı.


Aydınus'un Yasin Pehlivan'a gösterdiği kırmızı kartın ardından siyah-beyazlı taraftarlar önce 'Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ardından, 'Eyyam yapanın a.... s....' şeklinde tezahüratlar duyuldu.


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Gençlerbirliği, Yasin Pehlivan, Fırat Aydınus, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:51 
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