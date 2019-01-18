Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taraftarından Burak'a Şok Tezahürat

Beşiktaş Taraftarından Burak'a Şok Tezahürat

20 dakika önce

Akhisarspor deplasmanında takımlarını destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş Taraftarından Burak'a Şok Tezahürat, System.String[]


Akhisarspor deplasmanında takımlarını destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi. Maçtan önce tüm futbolcuları teker teker tribünlere davet edip, tecrübeli futbolcuyu es geçen futbolseverlerin, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz" şeklinde tempo tutması şok etkisi yarattı. 

Bu tezahüratların ardından Burak'ın oldukça moralinin bozulduğu görüldü, Beşiktaşlı taraftarlar maçın 45+1'inci dakikasında gol fırsatından yararlanamayan Burak'ı yuhaladı. Burak'a yapılan tezahüratlar kısa sürede sosyal medyaya da yayıldı. Takım arkadaşları devre arasında soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ı teselli etti. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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