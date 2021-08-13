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Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz - Son Dakika

Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz

13.08.2021 23:24

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederken tribünlerdeki protesto maça damga vurdu. Son dönemde Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci sorununa dikkat çeken siyah-beyazlı taraftarlar, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganıyla tüm stadı inletti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede tribünlerdeki protesto dikkat çekti.

PROTESTO TEZAHÜRATIYLA STADI İNLETTİLER

Son şampiyon Beşiktaş yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarına kavuştu. Vodafone Park'ta kurallar gereği tribünlerin bir kısmını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar sürpriz bir tepkiye imza attı. Son dönemde Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci sorununa dikkat çeken taraftarlar, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganıyla hep bir ağızdan stadı inletti.

Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Mülteci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz - Son Dakika Spor


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