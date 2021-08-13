Süper Lig'de 2021-2022 sezonu son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede tribünlerdeki protesto dikkat çekti.
Son şampiyon Beşiktaş yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarına kavuştu. Vodafone Park'ta kurallar gereği tribünlerin bir kısmını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar sürpriz bir tepkiye imza attı. Son dönemde Türkiye'de tartışma konusu olan mülteci sorununa dikkat çeken taraftarlar, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganıyla hep bir ağızdan stadı inletti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz - Son Dakika Spor