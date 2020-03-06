Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Beşiktaş taraftarı MKE Ankaragücü maçı öncesi tribünde açtığı bayrak ve pankartla Mehmetçiğe destek oldu.

Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Beşiktaş taraftarı MKE Ankaragücü maçı öncesi tribünde açtığı bayrak ve pankartla Mehmetçiğe destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, Mehmetçiği unutmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü müsabakası öncesi tribünde "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart ve bayrak açarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı verdi. Siyah-beyazlılar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise 'Vatan Sana Canım Feda' yazılı bayrak açtı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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