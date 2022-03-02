Beşiktaş taraftarından takıma tepki - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarından takıma tepki

02.03.2022 22:41
Beşiktaş taraftarından takıma tepki

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor'a sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta taraftarlar takıma tepki gösterdi. Özellikle maç boyunca performansı ve kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin hedefi olan Batshuayi'yi ıslıklayan taraftarlar, Hakem Halil Umut Meler'i de sahadan çıkarken yuhaladılar. Tribünler, Atiba'yı ise alkışlayarak moral verdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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