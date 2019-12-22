Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

6 saat önce

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı, System.String[]

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Siyah-beyazlı taraftarlardan görüntüler

Taraftarların otobüslere bindirilişi

Taraftarların yola çıkması

Güvenlik önlemlerinden detaylar

Genel görüntüler


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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