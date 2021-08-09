Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi

Ve Alex Teixeira, en sonunda İstanbul'da! Yılan hikayesine dönen transfer süreci olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis ücreti ödemedi.

3 MİLYON EURO

Alex Teixeira, Beşiktaş'tan 3 milyon euroya yakın net maaş alacak. Ek performans bonusları da bu ücrete dahil.

SOUZA'NIN KATKISI

Beşiktaş'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, yakın arkadaşı Alex Teixeira'nın transferinde büyük rol oynadı. Yıldız futbolcuyu ikna ederken, takım, taraftarlar, Sergen Yalçın, yönetim hakkında net bilgileri Josef aktardı.