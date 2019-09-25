Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taraftarının 'Sergen Yalçın' tezahüratı Malatya'yı rahatsız etti
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Beşiktaş taraftarının 'Sergen Yalçın' tezahüratı Malatya'yı rahatsız etti

46 dakika önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında, tribünlerden yükselen 'Sergen Yalçın' tezahüratları, Malatya cephesinde rahatsızlık oluşturdu.

Beşiktaş taraftarının 'Sergen Yalçın' tezahüratı Malatya'yı rahatsız etti, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında, tribünlerden yükselen 'Sergen Yalçın' tezahüratları, Malatya cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Yeni Malatya spor taraftarlar "Hocamızı bırakmayız, sezon sonuna kadar bizimle" şeklinde sosyal medya başlıkları oluşturularak sarı - kırmızılı yönetime sesini duyurmaya çalıştı.


BTC Turk Yeni Malatyaspor'un başında 4 Avrupa, 5 de lig karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın'ın bu 9 maçlık periyotta ortaya koyduğu performans alkış alırken, bazı spor yorumcularının ise ligde kötü giden takımların başına teknik adam olarak Yalçın'ın ismini önermelerine neden oldu.


Beşiktaş taraftarının, takımının son oynanan lig müsabakasında tribünlerde Sergen Yalçın ismiyle tempo tutması Yeni Malatyaspor camiasını rahatsız ederken, Başkan Adil Gevrek yönetiminin olası senaryolar karşısında da bir B planını oluşturacağı tahmin ediliyor.


Sergen Yalçın, Galatasaray beraberliği sonrası bu açıklamaları yapmıştı...


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05 
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