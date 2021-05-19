Beşiktaş taraftarının Van Gölü'nde şampiyonluk coşkusu

Van Beşiktaşlılar Derneği ile Çarşı Van Grubu tarafından Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Edremit Marina'da teknelere binen yüzlerce Beşiktaş taraftarı, ellerinde meşale ve Beşiktaş bayraklarıyla Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalarla ilgili konuşan Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde şampiyonluğu kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Van Gölünün maviliğinde kara kartal şampiyonluk kutluyor. Bu sene üç kupa aldık. Önce kadın futbol takımımız, sonra A takımımı önce Süper Lig şampiyonu akabinde Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık. Çok mutluyuz. Öncelikle Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna, bize bu sevinci yaşattığı için Sergen Hocamıza, futbolcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk defa Van'da böyle bir şampiyonluğun kutlandığına dikkat çeken Aslan, "Amacımız hem ses getirmek hem de Van'ın Beşiktaş'ın kalesi olduğunu herkesin bilsin herkes görsün istedik. Çünkü depremde kulübümüz ve taraftarlarımız Van için büyük bir kampanya başlattılar. Maçın 65. dakikasında formalarını sahaya attılar. Ne yazık ki o zaman sahaya yabancı madde atıldı diye Beşiktaş ceza yedi. Çok üzüldük. Sonuçta bizlere destek oldular. Bizlerde Beşiktaş'ı en güzel şekilde burada temsil ediyoruz. Van Gölü'nde kara kartalın şampiyonluğunu kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları çok mutlu olduklarını ve şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirirken, kutlamalara katılan Galatasaraylı taraftar Gamze Kahraman da, "2011 depreminde Van'a sunduğu katkılardan dolayı Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. O zaman yaşattığı duyguları herkes biliyor. Bende o duyguları çok iyi yaşadım ve hala o duyguların içerisindeyim. O yüzden Beşiktaş'ın kutlamalarına katılmak, onlara birazcık olsa katkım olsun istedim. Şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

(Atilla İdiz/ İHA)