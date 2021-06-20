Beşiktaş taraftarının yönetime tepki için açtığı etiket kısa sürede zirveye oturdu

Beşiktaş'a tarihi bir sezon yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla henüz yeni sözleşme imzalamadı. Tecrübeli hocanın 16 milyon TL ücretle 1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken sürecin bu kadar ağır ilerlemesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞLILAR YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Taraftarlar sosyal medyada, "YaSergenYaistifa" etiketini çok konuşulanlar arasında zirveye çıkararak yönetime sitem etti. "Beşiktaş'ın geleceği Sergen Yalçın'dır" yorumları yapan Beşiktaşlılar, deneyimli hocayla bir an önce sözleşme imzalanmasını istiyor.