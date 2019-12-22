Beşiktaş taraftarları Kadıköy'e hareket etti

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.



Ligde bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar slogan ve meşalelerle maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı. - İSTANBUL