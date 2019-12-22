Beşiktaş taraftarları stada geldi - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarları stada geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'na geldi.

Beşiktaş taraftarları stada geldi, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'na geldi.


Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar ardından stada doğru hareket etti. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde stada ulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Polisler bazı taraftarı gözaltına aldı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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