Beşiktaş taraftarları stada geldi - Son Dakika

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'na geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına kısa bir süre kala siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere binen taraftarlar ardından stada doğru hareket etti. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde stada ulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Polisler bazı taraftarı gözaltına aldı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)