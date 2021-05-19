Beşiktaş taraftarları, Van Gölü'ne açılarak şampiyonluğu kutladı

Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Van Gölü'ne açılarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.

Edremit ilçesinde bir araya gelen 250 kişilik taraftar grubu, buradan teknelere binerek Van Gölü'ne açıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, teknelerde söyledikleri marşlar ve yaktıkları meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde şampiyonluğu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonluk coşkusunu kupayla taçlandırdıklarını ifade eden Aslan, "Bu sene üç kupa aldık. Çok mutluyuz. İlk defa Van'da böyle bir şampiyonluğu kutluyoruz. Amacımız hem ses getirmek hem de Van'ın Beşiktaş'ın kalesi olduğunu herkese göstermek. Van depreminde kulübümüz ve taraftarlarımız büyük bir kampanya başlattı. Maçın 65. dakikasında formalarını, atkılarını sahaya atarak Vanlılara destek verdi. Biz de Beşiktaş'ı en güzel şekilde burada temsil ediyoruz." diye konuştu.