Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı

Beşiktaş taraftarı, aylardır eleştirdikleri başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini 4-2 kaybedilen Adana Demirspor maçından sonra bir kez daha istifaya davet etti.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Takımlarının 4-0 geriye düşmesiyle harekete geçen taraftarlar, Adana Demirspor deplasmanında Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.