Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı - Son Dakika

Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:51

Erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini protesto ederek istifa çağrısında bulundular.

Beşiktaş taraftarı, aylardır eleştirdikleri başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini 4-2 kaybedilen Adana Demirspor maçından sonra bir kez daha istifaya davet etti.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Takımlarının 4-0 geriye düşmesiyle harekete geçen taraftarlar, Adana Demirspor deplasmanında Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı - Son Dakika
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