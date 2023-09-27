Beşiktaş taraftarı, aylardır eleştirdikleri başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini 4-2 kaybedilen Adana Demirspor maçından sonra bir kez daha istifaya davet etti.
Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.
Takımlarının 4-0 geriye düşmesiyle harekete geçen taraftarlar, Adana Demirspor deplasmanında Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.
Son Dakika › Futbol › Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı - Son Dakika