Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki
21 dakika önce
Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında 'Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede', 'Şenol istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Beşiktaş
taraftarları, Konyaspor
maçında 'Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', 'Şenol Güneş
Beşiktaş nerede', 'Şenol istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar Başkan Fikret Orman
'ı istifa davet ederken, 'Söylesene Fikret başkan bu takım niye oynamıyor' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. A Milli Futbol Takımı
ile anlaştığı için eleştirilen Teknik Direktör Şenol Güneş için ise 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede' ve 'Şenol istifa' tezahüratları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, 'Beşiktaş kimsenin çiftliği' diye bağırdı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki
Taksim'de Ezanı Islıklayana da Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı
HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı