Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki

Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki

21 dakika önce

Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında 'Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede', 'Şenol istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki, System.String[]
Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında 'Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede', 'Şenol istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar Başkan Fikret Orman'ı istifa davet ederken, 'Söylesene Fikret başkan bu takım niye oynamıyor' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. A Milli Futbol Takımı ile anlaştığı için eleştirilen Teknik Direktör Şenol Güneş için ise 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede' ve 'Şenol istifa' tezahüratları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, 'Beşiktaş kimsenin çiftliği' diye bağırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Konyaspor, Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki Taksim'de Ezanı Islıklayana da Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı

HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 21:37:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]