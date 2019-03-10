Beşiktaş Taraftarlarından Maça Yoğun İlgi
1 saat önce
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı.
Beşiktaş
taraftarları, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor
maçı için Vodafone Park
ve çevresini doldurmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, stat çevresinde yoğun kalabalıklar oluşurdu. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:51 Kaynak: İHA
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