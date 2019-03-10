Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taraftarlarından Maça Yoğun İlgi

Beşiktaş Taraftarlarından Maça Yoğun İlgi

1 saat önce

Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı.

Beşiktaş Taraftarlarından Maça Yoğun İlgi, System.String[]
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, stat çevresinde yoğun kalabalıklar oluşurdu. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Vodafone Park, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Güncel
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