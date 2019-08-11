Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taraftarlarından Orhan Ak'a şok tepki
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Beşiktaş taraftarlarından Orhan Ak'a şok tepki

49 dakika önce

Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.

Beşiktaş taraftarlarından Orhan Ak'a şok tepki, System.String[]
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.

Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55 
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