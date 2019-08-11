Beşiktaş taraftarlarından Orhan Ak'a şok tepki
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Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.
Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55
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