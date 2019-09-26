Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taraftarlarından takıma destek
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Beşiktaş taraftarlarından takıma destek

37 dakika önce

Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.

Beşiktaş taraftarlarından takıma destek, System.String[]

Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.


Beşiktaşlı bir grup taraftar, siyah-beyazlıların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde tesislerin önünde buluştu. Taraftarlar burada yaptıkları açıklamada, takıma ve kulübe sonuna kadar güvendiklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yapılan açıklamada ayrıca istifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Taraftarlar, açıklamalarını yaptıktan sonra tesislerin içine girerek Abdullah Avcı'ya çiçek verdi ve futbolculara başarı diledi. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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