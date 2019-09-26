Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taraftarlarından takıma destek
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Beşiktaş taraftarlarından takıma destek

2 gün önce

- Beşiktaş taraftarlarından takıma destekİSTANBUL - Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.

- Beşiktaş taraftarlarından takıma destek

İSTANBUL - Beşiktaşlı bir grup taraftar, antrenman öncesinde tesisler önünde toplanarak yapılan açıklama ile takıma güvendiklerini belirtti.

Beşiktaşlı bir grup taraftar, siyah-beyazlıların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde tesislerin önünde buluştu. Taraftarlar burada yaptıkları açıklamada, takıma ve kulübe sonuna kadar güvendiklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Siyah-beyazlı taraftarlar, yapılan açıklamada ayrıca istifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Taraftarlar, açıklamalarını yaptıktan sonra tesislerin içine girerek Abdullah Avcı'ya çiçek verdi ve futbolculara başarı diledi.

Beşiktaş taraftarlarından takıma destek

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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