Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden Beşiktaş, hafta içinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Vodafone Park'ta perşembe günü Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saatlik bir idman yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada, dünkü maçta forma giyen isimler rejenerasyon idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları, stretching çalışması, 5'e 2 top kapla ve dar alanda kontrol pas idmanı yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-