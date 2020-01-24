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Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
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