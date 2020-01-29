Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol...

6 saat önce

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol..., System.String[]

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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