Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika Spor
Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol...
6 saat önce
Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Son Dakika G.Saraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı TFF'den AİHM açıklaması Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara