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Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol...
6 saat önce
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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