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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı.
Beşiktaş'ın bugün resmen teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladığı aktarıldı.
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