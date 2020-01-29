Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yer aldı.

Beşiktaş'ın bugün resmen teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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