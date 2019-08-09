Son Dakika Haberleri: Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (1)

30 dakika önce

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kbasın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kbasın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı, Orhan Ak sorusuna tepki gösterdi
Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]