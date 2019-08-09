Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (1)
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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kbasın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:40 Kaynak: AA
teknik direktörü Abdullah Avcı
'nın kbasın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
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