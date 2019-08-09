Son Dakika Haberleri: Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (2)
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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (2)

29 dakika önce

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (2), System.String[]
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:37 Kaynak: AA
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